Орлов: если не брать в расчёт родственников, то Тарасенко для меня самый близкий человек

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов рассказал о своей дружбе с нападающим «Сент-Луис Блюз» Владимиром Тарасенко.
«Если не брать в расчёт родственников, то Тарасенко для меня самый близкий человек. Мы с Володей давно дружим, знакомы с 10 лет, постоянно играли друг против друга. Как-то в Новокузнецке в матче между «Металлургом» и «Сибирью» произошла командная драка, мы сцепились. При этом у каждого своя правда. Володя говорит, что он выиграл в той драке, а я считаю, что победа за мной. До сих пор спорим.
Травмы — это всегда тяжело. Восстановление, долгий период без игровой практики… Ничего хорошего в этом нет. Я с Володей всегда на связи. Стараюсь поддерживать, как и его семья. Уверен, что скоро Тарасенко будет снова радовать и российских болельщиков, и фанатов «Сент-Луиса». Иногда люди, не зная правды, начинают собирать слухи. Конечно, это неприятно читать. Но все люди разные. Иногда они не думают, что словом могут кого-то обидеть. Наверное, проще надо к этому относиться. У каждого своя работа», — цитирует Орлова Sport24.
- 24 декабря 2020
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