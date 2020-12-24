Все тренеры должны быть в масках во время матчей следующего сезона НХЛ

Национальная хоккейная лига выпустила протоколы здравоохранения на сезон-2020/2021. На сайте The Score приводятся следующие ключевые меры.

1. Лига будет объявлять имена игроков с положительным результатом теста на COVID-19 в течение сезона.

2. Все тренеры должны носить защитные маски на скамейке запасных во время матчей.

3. После положительного результата теста игроки должны самоизолироваться в соответствии с местными правилами здравоохранения и пройти медобследование с врачом команды и кардиологом перед возвращением на игры.

4. Игроки, у которых был контакт с заболевшим, не обязаны уходить на карантин, если их тест отрицательный и симптомы не проявляются.

5. Игроки будут оставаться одни в гостиничных номерах на выезде, им не разрешается обедать в ресторанах, ходить по магазинам или пользоваться транспортом, который не предоставлен командой.