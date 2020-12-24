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Тренер «Ак Барса»: «Динамо» – серьёзная команда. У них отлично играют лидеры

Тренер «Ак Барса»: «Динамо» – серьёзная команда. У них отлично играют лидеры
Хоккей / КХЛ 0

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо», который состоится 24 декабря в Москве и начнётся в 19:30 мск.

«Все понимают, что «Динамо» – серьёзная команда, нас ждёт большая игра. У них отлично играют лидеры. Матч пройдёт на маленькой площадке, будет быстрый хоккей. Во главе угла должна стоять дисциплинированная игра, нужно полностью выкладываться. Должна быть страсть в игре.

Повторюсь, из-за маленькой площадки будет быстрый хоккей. Обе команды хотят победить, будет серьёзное противостояние. Ждать ли дебюта Любимова? Да, он крепкий игрок, имеет опыт выступлений в плей-офф, играл в НХЛ. Надеемся, что он нас усилит. Мы желаем ему удачи в нашем клубе», — цитирует Перова пресс-служба казанского клуба.

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