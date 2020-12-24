Разин — о гостинице в Санкт-Петербурге: в 14:00 – пожарная тревога! Самый сон

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин рассказал об инциденте в санкт-петербургском отеле Radisson Royal в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА. В 14:00 мск в гостинице была проведена проверка противопожарной системы.
«В 14:00 (самый сон) нас ждёт пожарная тревога! Как говорят мои друзья из Словакии: «Спасибо за эти подарки!» – написал Разин в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: аккаунт Андрея Разина в «Инстаграме»
Любопытно, что это не первый подобный случай с череповецким клубом в нынешнем сезоне. В ночь на 1 декабря, накануне матча с «Локомотивом», в ярославском отеле сработала кнопка пожарной сигнализации. Команда была вынуждена покинуть отель. На место прибыло несколько машин пожарной службы. Позже выяснилось, что тревога оказалась ложной.
Матч СКА — «Северсталь» состоится сегодня, 24 декабря. Начало встречи — в 19:30.
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