Галиев: «Динамо» – быстрая и опасная команда. У них хорошее нападение

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо», который состоится 24 декабря в Москве и начнётся в 19:30 мск.

«Динамо» – быстрая и опасная команда. У них хорошее нападение. Мы должны быть готовы к игре с самого начала. Как противостоять их атаке? Тренерский штаб расскажет нам об этом на собрании, а мы уже будем стараться выполнять задание тренера. Нам нужно сыграть строго в обороне и реализовать свои шансы в атаке.

Носят ли матчи с «Динамо» принципиальный характер? На самом деле нет. Я не играл за «Динамо» на взрослом уровне, поэтому и принципиальности такой нет. Гораздо приятнее, что сегодня на матч придут мои родители и друзья, чтобы поддержать меня. Это будет моя мотивация. Сколько билетов на игру заказал? Точно не скажу. Штук 18 точно (улыбается)», — приводит слова Галиева пресс-служба «Ак Барса».