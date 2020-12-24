Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сибирь» в серии буллитов обыграла «Амур»

«Сибирь» в серии буллитов обыграла «Амур»
Хоккей / КХЛ 0

«Сибирь» обыграла хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:2 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Николая Заварухина.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал нападающий «Сибири» Александр Шаров. Голкипер хозяев Харри Сятери отразил 30 бросков. Шайбы в составе хабаровского клуба забросили Валентин Пьянов и Томаш Зогорна.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» дома встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Амур» в Нур-Султане — с казахстанским «Барысом». Обе встречи состоятся 26 декабря.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2020, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Б
Амур
Хабаровск
0:1 Пьянов (Файзуллин) – 11:04' (5x5)   1:1 Пуустинен (Руохомаа, Йокипакка) – 14:23' (5x4)   2:1 Ушенин Владислав (Ушенин Вячеслав, Ли) – 44:26' (5x4)   2:2 Зогорна (Полунин) – 53:34' (5x5)   3:2 Шаров – 65:00' (ПБ)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020