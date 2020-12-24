«Сибирь» в серии буллитов обыграла «Амур»
«Сибирь» обыграла хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:2 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Николая Заварухина.
Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал нападающий «Сибири» Александр Шаров. Голкипер хозяев Харри Сятери отразил 30 бросков. Шайбы в составе хабаровского клуба забросили Валентин Пьянов и Томаш Зогорна.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» дома встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Амур» в Нур-Султане — с казахстанским «Барысом». Обе встречи состоятся 26 декабря.
КХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2020, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Б
Амур
Хабаровск
0:1 Пьянов (Файзуллин) – 11:04' (5x5) 1:1 Пуустинен (Руохомаа, Йокипакка) – 14:23' (5x4) 2:1 Ушенин Владислав (Ушенин Вячеслав, Ли) – 44:26' (5x4) 2:2 Зогорна (Полунин) – 53:34' (5x5) 3:2 Шаров – 65:00' (ПБ)
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