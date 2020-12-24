«Сибирь» в серии буллитов обыграла «Амур»

«Сибирь» обыграла хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:2 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Николая Заварухина.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал нападающий «Сибири» Александр Шаров. Голкипер хозяев Харри Сятери отразил 30 бросков. Шайбы в составе хабаровского клуба забросили Валентин Пьянов и Томаш Зогорна.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» дома встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Амур» в Нур-Султане — с казахстанским «Барысом». Обе встречи состоятся 26 декабря.