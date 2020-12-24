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Источник: капитан молодёжной сборной Канады пропустит МЧМ-2021 из-за травмы

Источник: капитан молодёжной сборной Канады пропустит МЧМ-2021 из-за травмы
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Капитан молодёжной сборной Канады Кирби Дак рискует пропустить молодёжный чемпионат мира по хоккею 2021 из-за травмы руки, полученной в выставочной игре с Россией (1:0). Об этом сообщает известный канадский обозреватель Боб Маккензи в своём «твиттере».

По информации источника, 19-летний хоккеист также может пропустить сезон в Национальной хоккейной лиге, который стартует 13 января. На драфте НХЛ-2019 он был выбран клубом «Чикаго Блэкхоукс» под общим 3-м номером.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии, а канадцы встретятся со сборными Германии, Словакии, Швейцарии и Финляндии.

Напомним, что стартовый матч на турнире россияне проведут 26 декабря со сборной США.

Капитан молодёжной сборной Канады получил травму в выставочной игре с Россией
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