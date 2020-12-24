Пьянов: стычку с «Сибирью» после окончания буллитов не видел — махал на трибуну родителям
Нападающий хабаровского «Амура» Валентин Пьянов прокомментировал поражение своей команды в выездном матче с новосибирской «Сибирью» (2:3 Б).
«Проиграли, впечатления не очень. Шансы «Амура» на плей-офф? Вы сами всё видите, наше положение, но нам отступать некуда. Будем биться, мы хотим попасть в восьмёрку. Шансы есть, будем играть каждый матч на победу.
Стычка в центре льда после серии штрафных бросков? Не знаю, я в это время махал на трибуну родителям и ничего не видел», — передаёт слова Пьянова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» дома встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Амур» в Нур-Султане — с казахстанским «Барысом». Обе встречи состоятся 26 декабря.
«Сибирь» в серии буллитов обыграла «Амур»
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