Пьянов: стычку с «Сибирью» после окончания буллитов не видел — махал на трибуну родителям

Нападающий хабаровского «Амура» Валентин Пьянов прокомментировал поражение своей команды в выездном матче с новосибирской «Сибирью» (2:3 Б).

«Проиграли, впечатления не очень. Шансы «Амура» на плей-офф? Вы сами всё видите, наше положение, но нам отступать некуда. Будем биться, мы хотим попасть в восьмёрку. Шансы есть, будем играть каждый матч на победу.

Стычка в центре льда после серии штрафных бросков? Не знаю, я в это время махал на трибуну родителям и ничего не видел», — передаёт слова Пьянова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» дома встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Амур» в Нур-Султане — с казахстанским «Барысом». Обе встречи состоятся 26 декабря.