Два гола Гранлунда не спасли «Салават Юлаев» от поражения в матче с «Автомобилистом»

«Автомобилист» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Билла Питерса.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали Георгий Белоусов (1+1) и Станислав Бочаров (1+1). Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж отразил 18 бросков из 20. Дубль у «Салавата Юлаева» оформил Маркус Гранлунд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Салават Юлаев» в Новосибирске — с местной «Сибирью». Обе встречи состоятся 26 декабря.