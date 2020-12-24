Два гола Гранлунда не спасли «Салават Юлаев» от поражения в матче с «Автомобилистом»
«Автомобилист» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Билла Питерса.
Самыми результативными игроками в составе победителей стали Георгий Белоусов (1+1) и Станислав Бочаров (1+1). Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж отразил 18 бросков из 20. Дубль у «Салавата Юлаева» оформил Маркус Гранлунд.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Салават Юлаев» в Новосибирске — с местной «Сибирью». Обе встречи состоятся 26 декабря.
КХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2020, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Гранлунд (Маннинен, Хартикайнен) – 09:17' (5x5) 1:1 Белоусов (Дацюк, Дженовей) – 15:29' (5x4) 1:2 Гранлунд (Ларсен, Маннинен) – 39:31' (5x4) 2:2 Бочаров (Белоусов) – 52:33' (5x5) 3:2 Куликов (Бочаров, Трямкин) – 56:04' (5x5)
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