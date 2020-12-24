Пуустинен: спасибо, что сегодня был такой герой, как Шаров

Нападающий «Сибири» Юусо Пуустинен прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:2 Б).

«Я очень рад этим очкам — это то, что сейчас нужно «Сибири». Но игра была тяжёлой, «Амур» здорово играл. Благодарю болельщиков за поддержку сегодня.

Физическое состояния после поездки на Евротур? Турниры за национальную сборную Финляндии — это всегда очень здорово. Я очень люблю играть вместе с лучшими игроками Финляндии против лучших игроков России, Швеции и Чехии. Конечно, в этих играх нужно прилагать усилия, но там невероятная атмосфера, и она всё компенсирует.

Незасчитанный буллит? Это боль! Я сделал движение и готов уже был переправлять шайбу в ворота, но попал в штангу. Спасибо, что сегодня был такой герой, как Александр Шаров, который вытащил эту серию.

Почему произошла стычка после завершения буллитов? Это хоккей, такие эмоции свойственны ему. Сегодня была напряжённая атмосфера, плюс «Сибирь» ещё ждёт две игры в Хабаровске. Думаю, что там будут такие же матчи по накалу», — передаёт слова Пуустинена корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.