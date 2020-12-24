Артём Волков и Патрис Кормье устроили яркую драку в матче «Динамо» М — «Ак Барс»

В Москве на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва проходит матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» — «Ак Барс». Идёт третий период, счёт — 7:2 в пользу казанского клуба.

В начале третьей двадцатиминутки на льду вспыхнула драка с участием Артёма Волкова и Патрис Кормье. 23-летний защитник «Динамо» заступился за одноклубника Андрея Миронова, которого с нарушением правил атаковал Кормье. Игроки обменялись ударами, после чего их разняли рефери. Оба хоккеиста отделались пятью минутами штрафа. Форвард «Ак Барса» был удалён до конца матча за блокировку.

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Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.