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Разин – о матче со СКА: судьи — молодцы, шикарное судейство. Претензии? Никаких

Разин – о матче со СКА: судьи — молодцы, шикарное судейство. Претензии? Никаких
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (0:2).

«Ребята — молодцы, если бы ещё забили, вообще бы были красавцы. А так всё нормально, едем дальше. Согласен ли со словами Никитина о судьях в ростере СКА? Я что-то про судей сейчас сказал? Они молодцы, шикарное судейство было. Претензии? Никаких», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В концовке третьего периода Разин получил дисциплинарный штраф до конца матча. Наставник череповчан отреагировал на решение судьи аплодисментами.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ 26 декабря СКА в гостях встретится с московским «Динамо», а «Северсталь» в Хельсинки — с финским «Йокеритом».

Главного тренера «Северстали» Разина удалили до конца матча. В ответ он похлопал судьям
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