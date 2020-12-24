Сборная Канады подтвердила, что капитан команды Кирби Дак пропустит МЧМ-2021

Форвард «Чикаго Блэкхоукс» и капитан молодёжной сборной Канады Кирби Дак из-за травмы не сможет выступить в составе национальной команды на молодёжном чемпионате мира 2021 года, как показали результаты медобследования.

19-летний хоккеист получил травму в выставочном матче со сборной России (1:0) и в третьем периоде ушёл в раздевалку из-за болей в правом запястье. Дак вернётся в Чикаго, чтобы пройти дополнительное обследование у врачей «Блэкхоукс».

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 по 5 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии, а канадцы встретятся со сборными Германии, Словакии, Швейцарии и Финляндии.