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М. Тихонов: игру «Северстали» в третьем периоде со СКА сломали удаления

М. Тихонов: игру «Северстали» в третьем периоде со СКА сломали удаления
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Северстали» Михаил Тихонов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (0:2).

«Хорошая, быстрая игра. Неплохо начали, но были ошибки в своей зоне. Потом постарались перевести игру в зону соперника. Второй период был равным и по моментам, и по игре. А в третьем нашу игру сломали удаления.

В моменте с первым пропущенным голом был на пятаке и садился под бросок. Видимо, из-за меня вратарь не увидел шайбу. Если бы мы сыграли плотнее, этого момента не было бы», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ 26 декабря СКА в гостях встретится с московским «Динамо», а «Северсталь» в Хельсинки — с финским «Йокеритом».

СКА всухую обыграл «Северсталь» в домашнем матче КХЛ
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