Бенгтссон: Хелльберг привёз на скамейку зуб, но ненастоящий, а протез. Видимо, разболтался

Защитник СКА Лукас Бенгтссон прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:0).
«В целом нам игра удалась. Надо помнить, что позавчера мы провели очень сложный матч с ЦСКА. Тем важнее было сегодня взять два очка. Идем дальше с позитивным настроем.
Оскар — классный защитник. Мы давно играем вместе. У него было 16 матчей подряд без единого минуса. Мне нравится выходить с ним. Надеюсь, продолжим в том же духе. Сыграл три матча за сборную на Кубке Первого канала. Это помогло. Сегодня чувствовал себя комфортно. Думаю, я в неплохой форме.
Хорошо помню матч с россиянами. К тому времени я около 10 дней не выходил на лёд в официальных матчах. Было сложно поймать ритм. В целом мы играли неплохо. Надо отдать должное силе соперника. Мы с Оскаром точно не провалились.
Хелльберг действительно привёз на скамейку зуб, но ненастоящий, это был зубной протез. Видимо, он разболтался. Ничего страшного. Надо будет Магнусу на днях сходить к дантисту», — передаёт слова Бенгтссона корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 24 декабря 2020
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