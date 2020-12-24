Каменев: СКА делает своё дело, а о судействе пусть говорят специально обученные люди

Нападающий СКА Владислав Каменев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:0).

«Тяжёлая игра. Соперник сыграл хорошо. «Северсталь» нас давила, у них хорошо действовал вратарь. Но и нас подтащил Магнус. Чуть-чуть отмазался за прошлый матч. У нас никто никого не винит. Все в одной лодке, играем друг за друга.

Нам повезло, что забили первый гол в большинстве. Мы знали, что будет тяжёлый матч, ведь уже играли против череповчан в этом сезоне. Настроиться на них было несложно. Наша задача играть. Мы выходим и делаем своё дело. А о судействе пусть говорят специально обученные люди», — передаёт слова Каменева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях встретится с московским «Динамо», а «Северсталь» в Хельсинки — с финским «Йокеритом». Обе встречи состоятся 26 декабря.