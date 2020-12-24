Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кагарлицкий — о 2:7 с «Ак Барсом»: итог на табло, мы провалили игру. Так играть нельзя

Кагарлицкий — о 2:7 с «Ак Барсом»: итог на табло, мы провалили игру. Так играть нельзя
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:7).

«Итог на табло, мы провалили игру. Хочется извиниться перед болельщиками, нельзя так играть и проигрывать с таким крупным счётом. Первый период мы провели довольно неплохо, но итоговый счёт — безобразие. Да, хотели отыграться, может, голову немного снесло, пропустили такие голы. Та же третья шайба, которую наше звено пропустило, когда «два в одного» убежали, — такое непозволительно, так нельзя играть», — приводит слова Кагарлицкого пресс-служба лиги.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 26 декабря дома встретится со СКА, а «Ак Барс» 6 января 2021 года в Казани вновь — с бело-голубыми.

«Ак Барс» в гостях разгромил московское «Динамо», забросив 7 шайб
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020