Кагарлицкий — о 2:7 с «Ак Барсом»: итог на табло, мы провалили игру. Так играть нельзя

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:7).

«Итог на табло, мы провалили игру. Хочется извиниться перед болельщиками, нельзя так играть и проигрывать с таким крупным счётом. Первый период мы провели довольно неплохо, но итоговый счёт — безобразие. Да, хотели отыграться, может, голову немного снесло, пропустили такие голы. Та же третья шайба, которую наше звено пропустило, когда «два в одного» убежали, — такое непозволительно, так нельзя играть», — приводит слова Кагарлицкого пресс-служба лиги.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 26 декабря дома встретится со СКА, а «Ак Барс» 6 января 2021 года в Казани вновь — с бело-голубыми.