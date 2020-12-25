Волков сразился на кулаках с Кормье, Доусу рассекли бровь. Лучшие фото разгрома «Динамо»

Вчера, 24 декабря, в Москве на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва в матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл московское «Динамо». Встреча прошла на стадионе в Москве и завершилась с разгромным счётом 7:2 (2:2, 4:0, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча.

«Начали неплохо. Забили первый и второй голы, но сделали глупые ошибки. В первом голе Зайцев допустил детскую ошибку, сделав пас по диагонали. Тут же получили второй гол со вбрасывания, а при счёте 2:2 вдруг решали поиграть с «Ак Барсом» в открытый хоккей. Тут же получили гол на контратаке, а потом пошли удаления, которые использовал соперник. И всё, игра была сделана. В третьем периоде всё смешалось из-за больших удалений. В принципе, крупно и неграмотно проиграли второй период, что и определило результат».

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Ак Барс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.