Разин саркастически отреагировал на решение КХЛ по Митчеллу
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин отреагировал на решение дисциплинарного комитета КХЛ присвоить нападающему Заку Митчеллу статус неограниченно свободного агента.
«Ха-ха-ха», — написал Разин в своё «инстаграме».
Фото: Фото: «Инстаграм» Андрея Разина.
В межсезонье канадский форвард покинул «Нефтехимик» и перешёл в клуб из столицы Латвии. 27-летний Митчелл в нынешнем сезоне провёл 24 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил шесть шайб и отдал три результативные передачи при показателе полезности «-7» и шести минутах штрафного времени.
2 декабря рижское «Динамо» отказалось от услуг хоккеиста и поместило его в список отказов, откуда его забрала «Северсталь». Однако Митчелл не захотел подписывать контракт с череповецким клубом.
Главного тренера «Северстали» Разина удалили до конца матча. В ответ он похлопал судьям
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