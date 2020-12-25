Разин саркастически отреагировал на решение КХЛ по Митчеллу

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин отреагировал на решение дисциплинарного комитета КХЛ присвоить нападающему Заку Митчеллу статус неограниченно свободного агента.

«Ха-ха-ха», — написал Разин в своё «инстаграме».

Фото: Фото: «Инстаграм» Андрея Разина.

В межсезонье канадский форвард покинул «Нефтехимик» и перешёл в клуб из столицы Латвии. 27-летний Митчелл в нынешнем сезоне провёл 24 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил шесть шайб и отдал три результативные передачи при показателе полезности «-7» и шести минутах штрафного времени.

2 декабря рижское «Динамо» отказалось от услуг хоккеиста и поместило его в список отказов, откуда его забрала «Северсталь». Однако Митчелл не захотел подписывать контракт с череповецким клубом.