«Посмотрите на моё спокойствие!» Андрей Разин об удалении в матче со СКА

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал дисциплинарный штраф до конца матча в игре регулярного чемпионата КХЛ со СКА. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.
«Да, я меняюсь, посмотрите на моё спокойствие! Посмотрите на пресс-конференцию! Штраф заплачу. Жизнь продолжается!» — написал Разин на своей странице в «инстаграме».
В концовке третьего периода главный тренер «Северстали» Андрей Разин получил дисциплинарный штраф до конца игры. Наставник череповчан отреагировал на решение судьи аплодисментами.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ 26 декабря СКА в гостях встретится с московским «Динамо», а «Северсталь» в Хельсинки — с финским «Йокеритом».
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