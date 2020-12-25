Овечкин и Шубская впервые показали младшего сына

Анастасия Шубская, жена хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, вперые опубликовала фотографию с младшим сыном – Ильёй.

«Знакомьтесь, наш Илюша. Съёмку делали в 3 месяца», — написала Шубская в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно в «Инстаграме» Анастасии Шубской.

Напомним, пара воспитывает двоих детей. Старший сын Овечкина — Сергей родился 18 августа 2018 года. 27 мая 2020 года у пары родился второй сын, которого назвали Ильёй.

Напомним, что Овечкин является воспитанником московского «Динамо», за которое выступал с 2001 по 2005 год. С того времени выступает за команду Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз». В НХЛ провёл 1152 матча, в которых забросил 706 шайб и отдал 572 результативные передачи.