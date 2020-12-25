Квартальнов — о драке Воронкова: нас обижать нельзя. Всегда заступаемся за своих
Главный тренер Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (7:2).
«Хорошая игра, у нас закончился год, и мы довольны победой. Сейчас отдохнём, следующая игра будет только 6 января – снова с «Динамо». Ребята молодцы, всех с наступающим.
Удаления Кормье могут стать проблемой? Я считаю, что был хороший хит, не согласен с наказанием, но арбитру было виднее. Мне показалось, что Патрис правильно сыграл. Повторюсь: никто не хочет никого травмировать, это игра и эмоции.
Воронков заступился за Доуса? У нас так принято в команде. Да, мы берём эти удаления, но нас обижать нельзя – мы всегда заступаемся за своих ребят», – цитирует Квартальнова пресс-служба казанского клуба.
Артём Волков и Патрис Кормье устроили яркую драку в матче «Динамо» М — «Ак Барс»
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