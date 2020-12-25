Подколзин: немного умею играть на фортепиано, хорошо знаю Let It Be «Битлз»

Капитан молодёжной сборной России Василий Подколзин рассказал о своих музыкальных интересах.
«Мама преподаёт фортепиано. Сам немного умею играть, хорошо знаю Let It Be «Битлз», несколько месяц назад выучил кусочек из «Богемской Рапсодии». В Питере с ребятами любим ходить на квесты – интеллектуальные или страшные. В целом не так много свободного времени, стараешься уделять его восстановлению. Если возможность есть, то всегда найдём, чем заняться», – цитирует Подколзина пресс-служба КХЛ.
Сегодня, 25 декабря, в Эдмонтоне стартует молодёжный чемпионат мира 2021 года по хоккею. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. Стартовый матч команда Игоря Ларионова проведёт 26 декабря со сборной США. В матче открытия сыграют сборные Швейцарии и Словакии.
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