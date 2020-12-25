Игорь Ларионов: при всём уважении к КХЛ чемпионат мира – самое яркое событие на сегодня

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов рассказал о прохождении тестов на коронавирус во время МЧМ-2021, а также ответил на вопрос о патриотических фильмах в национальной команде.
«На арене несколько кабин, встаёшь в очередь, проходишь тесты – один день из носа, другой день из горла. Без маски можно ходить только в раздевалке. Всё очень строго, ребята уже привыкли, вопросов нет. Лучше так, чем кто-то заболеет и не сможет играть.
Фильмы? Это внутренний бизнес, мы о нём не хотим говорить. «Русская пятёрка» и «Сан-Антонио Спёрз» — о том, как выигрываются большие турниры, насколько важна команда и каждый игрок, чтобы победить. Это делается только совместно. Ещё будет пара-тройка небольших сюжетов, чтобы по ходу турнира ребята понимали, насколько важно быть коллективом и жертвовать собой, чтобы команда была успешной. До ребят всё донесли, остаётся засучить рукава и играть в хоккей. Не говорим «биться», говорим «играть в хоккей». Хоккей – это игра, которая должна приносить удовольствие.
Ребята гордятся, что представляют Россию и получили возможность быть на таком большом хоккейном форуме. При всём уважении к КХЛ чемпионат мира – самое яркое событие на сегодня. Ребята готовы выдать свой лучший хоккей", — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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