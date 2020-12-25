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Коваленко: после Кубка Карьяла вокруг сборной России возникла атмосфера эйфории

Коваленко: после Кубка Карьяла вокруг сборной России возникла атмосфера эйфории
Хоккей / Евротур 0
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Депутат Госдумы, олимпийский чемпион Андрей Коваленко поделился мнением о поражении молодёжной сборной России в контрольном матче с Канадой (0:1) перед МЧМ-2021.

«Во-первых, это выставочный матч, значимость которого не нужно переоценивать. Во-вторых, если поражения и бывают полезными, то это как раз такой случай. Мне показалось, что после Кубка Карьяла вокруг нашей команды возникла атмосфера эйфории. Всех – начиная от молодых хоккеистов и завершая тренерами – специалисты и журналисты вознесли до небес. Честно говоря, это вызывало определённые опасения, всё-таки из-за эпидемии первый этап Евротура в плане конкуренции получился совсем сырым.

И вот теперь канадцы показали, что российская молодёжка не является непобедимой командой и пока у неё есть недостатки. Уверен, на какие-то моменты обратили внимание и тренеры, увидев команду с новой стороны. Теперь молодёжная сборная начнёт главный турнир года, оценивая себя полностью адекватно. Это очень важный момент», – цитирует Коваленко Russia-Hockey.

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Пресс-конференция главного тренера молодёжки Игоря Ларионова перед стартом турнира.
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