Коваленко: после Кубка Карьяла вокруг сборной России возникла атмосфера эйфории

Депутат Госдумы, олимпийский чемпион Андрей Коваленко поделился мнением о поражении молодёжной сборной России в контрольном матче с Канадой (0:1) перед МЧМ-2021.

«Во-первых, это выставочный матч, значимость которого не нужно переоценивать. Во-вторых, если поражения и бывают полезными, то это как раз такой случай. Мне показалось, что после Кубка Карьяла вокруг нашей команды возникла атмосфера эйфории. Всех – начиная от молодых хоккеистов и завершая тренерами – специалисты и журналисты вознесли до небес. Честно говоря, это вызывало определённые опасения, всё-таки из-за эпидемии первый этап Евротура в плане конкуренции получился совсем сырым.

И вот теперь канадцы показали, что российская молодёжка не является непобедимой командой и пока у неё есть недостатки. Уверен, на какие-то моменты обратили внимание и тренеры, увидев команду с новой стороны. Теперь молодёжная сборная начнёт главный турнир года, оценивая себя полностью адекватно. Это очень важный момент», – цитирует Коваленко Russia-Hockey.