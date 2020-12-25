Плющев: Ларионов ставит комбинационную игру, Россия будет бороться за высшие награды МЧМ

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился ожиданиями перед стартом молодёжного чемпионата мира.



«Молодёжный чемпионат мира — это совершенно особенный старт, особая атмосфера, особая психология. В нынешнем сезоне есть свои моменты, которые мы и так все знаем. Что касается сборной России, то состав у ребят неплохой, настрой хороший. У Игоря Ларионова хоть и небольшой тренерский опыт, но есть большой опыт игрока, к тому же он человек очень умный и грамотный. Да и те матчи, которые наша сборная провела под его руководством, говорят о том, что он пытается поставить иную игру, если сравнивать с предыдущей. Он ставит более игровую, более осмысленную, более комбинационную модель.



Как сложится турнир, сказать сложно. В плей-офф мы попадём, это однозначно, а там всё будет на нервах. Конечно, мы будем бороться за высшие награды. Но молодёжные чемпионаты мира непредсказуемы. Я видел много сборных, особенно североамериканских, которые здорово стартовали, а потом неожиданно после первой осечки сдувались и не попадали даже в призёры. В последние несколько лет американцы и канадцы показывают мощный хоккей, но на них тоже наложились нюансы, связанные с пандемией. Канадцы в контрольном матче с нашими показали достаточно добротный хоккей.



Американцев я не видел, поэтому ничего сказать не могу. Знаю, что некоторых хоккеистов, которые уже играли в НХЛ, не отпустили на чемпионат мира, а некоторые игроки травмированы. Прогнозировать сложно, но нужно пожелать нашим ребятам удачи», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

«Мы приехали атаковать, а не обороняться». Что готовит Россия к матчу с США на МЧМ Пресс-конференция главного тренера молодёжки Игоря Ларионова перед стартом турнира.