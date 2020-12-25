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Плющев: всегда мечтал играть без зрителей — парни лучше тебя слышат, всё намного спокойнее

Плющев: всегда мечтал играть без зрителей — парни лучше тебя слышат, всё намного спокойнее
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил влияние фактора проведения матчей без зрителей на молодёжном чемпионате мира.

«Как отразится на игре молодых парней, что играть предстоит без зрителей, без атмосферы на трибунах? Если честно, всегда мечтал играть без зрителей. Намного спокойнее себя чувствуешь на скамейке, никто не стучит сзади в стекло, не шумит, рожи не корчит. Парни лучше тебя слышат, можно спокойно подсказывать.

Конечно, зритель — дело серьёзное, особенно для хозяев, потому что поддержка была бы приличная. Но теперь можно считать, что все в равных условиях. Всё будет зависеть от мастерства, подготовки, выбора правильной стратегии на матч и весь чемпионат. Турнир длинный, возможны и осечки. Но никто не говорит, что на этом всё заканчивается. Мы как раз из тех, кто, независимо от того как начинает, идёт до конца. Думаю, ребята справятся с основной задачей», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

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