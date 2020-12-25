Дементьев: на МЧМ отдаю предпочтение сборным из Европы, вступит в силу простая физиология

Известный агент и эксперт по молодёжному хоккею Алексей Дементьев поделился ожиданиями перед стартом молодёжного чемпионата мира.
«Я бы начал с того, что подготовка к таким соревнованиям начинается задолго до старта. Отслеживание талантов – это только начало процесса. Потом идёт выбор игроков из приглянувшихся, оценка их человеческих и поведенческих качеств в коллективе, оценка понимания ими требований, предъявляемых тренерским штабом, оправдание ожиданий и стабильность.
Другая сторона вопроса – это игровой тонус, уровень на котором играют выбранные спортсмены, да и само игровое время. Причём я не имею в виду только российскую сборную. Это касается всех, в том числе и нашего ближайшего соперника — команду США.
Опираясь на вышесказанное, в финальной части соревнований я отдаю предпочтение европейским сборным. Нет сомнений, что североамериканские команды будут стараться выкладываться по полной, но ввиду отсутствия их внутренних чемпионатов игровой тонус у североамериканцев не тот. Мастерства и морально-волевых качеств у них предостаточно, поэтому без игровой практики на эмоциях можно выдать суперматч, а может даже несколько. Но потом в силу вступает простая физиология организма, и, как говорится, ноги не бегут.
Тем не менее расслабляться никому нельзя, все команды приехали за медалями, так что турнир будет зрелищным и непредсказуемым", — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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