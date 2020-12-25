Илья Любушкин объяснил, почему мало играл за «Локомотив»

Российский защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин рассказал, как выступал в «Локомотиве». В этом сезоне Любушкин участвовал в пяти матчах регулярного чемпионата КХЛ, не набрав очков при показателе полезности «-4».
«Я просто давно не играл, хотел тренироваться с командой и получить игровую практику. Переговорил с Юрием Николаевичем Яковлевым, он пошёл мне на уступки и заключил контракт. До этого пообщался с «Аризоной» — там тоже посчитали, что мне полезнее провести предсезонную подготовку в «Локомотиве».
У меня была договорённость с тренерским штабом. Понимал, что меня точно не будут ставить на каждую игру. От них зависело, какие матчи я буду играть, а какие нет. Поэтому спокойно готовился к встречам. Мне дали возможность тренироваться, клуб предоставил все условия, чтобы подготовиться», — приводят слова Любушкина «Известия».
23 декабря стало известно, что 26-летний хоккеист расторг контракт с «Локомотивом». В скором времени спортсмен начнёт готовиться к сезону НХЛ вместе с «Аризоной».
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