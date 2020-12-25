Плющев: Разину стоило бы больше обращать внимание на игру собственных хоккеистов

Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает, что наставник «Северстали» Андрей Разин заслуженно получил удаление до конца игры в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (0:2).

«Хороший по накалу и качеству хоккей в Санкт-Петербурге омрачило поведение главного тренера «Северстали» Андрея Разина, который во время матча не очень красиво общался с судьями, а уж его заявление в инстаграме по поводу Кузьменко понять и вовсе невозможно! Во-первых, фол там был — Вовченко не один, а сразу два раза цеплял Андрея.

Во-вторых, Кузьменко никогда не был замечен в симуляциях, а в этом сезоне вообще стал одним из лидеров не только СКА, но и сборной. Посоветовал бы наставнику череповчан обращать внимание на игру и дисциплину своих, а не чужих хоккеистов. Нервозность тренера передается игрокам, и уж лучше успокоиться и работать, а не портить своей же команде сезон», — сказал Плющев «Чемпионату».