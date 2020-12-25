Плющев: Разину стоило бы больше обращать внимание на игру собственных хоккеистов

Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает, что наставник «Северстали» Андрей Разин заслуженно получил удаление до конца игры в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (0:2).
«Хороший по накалу и качеству хоккей в Санкт-Петербурге омрачило поведение главного тренера «Северстали» Андрея Разина, который во время матча не очень красиво общался с судьями, а уж его заявление в инстаграме по поводу Кузьменко понять и вовсе невозможно! Во-первых, фол там был — Вовченко не один, а сразу два раза цеплял Андрея.
Во-вторых, Кузьменко никогда не был замечен в симуляциях, а в этом сезоне вообще стал одним из лидеров не только СКА, но и сборной. Посоветовал бы наставнику череповчан обращать внимание на игру и дисциплину своих, а не чужих хоккеистов. Нервозность тренера передается игрокам, и уж лучше успокоиться и работать, а не портить своей же команде сезон», — сказал Плющев «Чемпионату».
- 25 декабря 2020
-
15:16
-
14:45
-
14:02
-
14:00
-
13:35
-
13:18
-
12:55
-
12:20
-
12:00
-
11:37
-
11:28
-
11:00
-
10:40
-
10:35
-
10:14
-
10:11
-
09:55
-
09:30
-
09:01
-
08:43
-
08:39
-
08:16
-
08:13
-
08:10
-
08:05
-
07:58
-
04:52
-
04:17
-
03:04
-
02:45
-
01:39
- 24 декабря 2020
-
23:53
-
23:20
-
23:05
-
23:00