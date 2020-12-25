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Кормье дисквалифицирован на три матча за драку в матче с «Динамо», Бойков — на один

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизоды матча между московским «Динамо» и казанским «Ак Барс», сообщается на официальном сайте КХЛ.



На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Динамо» Сергея Бойкова по п.1.13. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Ак Барса» Патриса Кормье по п.1.1. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, что в начале третьей двадцатиминутки на льду вспыхнула драка с участием Артёма Волкова и Патрис Кормье. 23-летний защитник «Динамо» заступился за одноклубника Андрея Миронова, которого с нарушением правил атаковал Кормье. Игроки обменялись ударами, после чего их разняли рефери. Оба хоккеиста отделались пятью минутами штрафа. Форвард «Ак Барса» был удалён до конца матча за блокировку.