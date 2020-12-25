Адвокат Радулова рассказал, как банк обманул нападающего «Далласа» на 1,5 млрд рублей

Сергей Ташков, адвокат нападающего «Даллас Старз» и сборной России Александра Радулова, рассказал, что хоккеист был обманут банком, в который переводил свою зарплату.
«Саша приезжает в этом году в Россию, пока карантин, мы начинаем разбираться в документах и понимаем, что это банальный обман. Попытались как-то решить вопрос, встретиться с людьми этими досудебно, в мировом порядке, они начали от нас бегать. Первый спортсмен заявит об этой проблеме, за ним потянутся другие. Но у нас самый большой вклад. У Радулова было вложено около 1,5 млрд рублей», — приводит слова Ташкова «360».
По словам адвоката, неназванный банк обманул не только Радулова, но и несколько других спортсменов. Сообщается, что Радулов находится в Москве и прокомментирует ситуацию лично в ближайшее время.
- 25 декабря 2020
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