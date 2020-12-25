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Хоккеисты системы «Авангарда» Гайдамак и Кулаков навестили молодых болельщиков в ОДКБ

Хоккеисты системы «Авангарда» Гайдамак и Кулаков навестили молодых болельщиков в ОДКБ
Хоккей / КХЛ 0

Хоккеисты «Омских Ястребов» Всеволод Гайдамак и Артём Кулаков посетили гематологическое отделение ОДКБ, чтобы поздравить болельщиков команды, сообщается на официальной странице «Авангарда» в «Инстаграме».

Отмечается, что это сделано в рамках акции «Добрые дела».

«Игроки «Омских Ястребов» Сева Гайдамак и Артём Кулаков пришли в гости к маленьким болельщикам из гематологического отделения ОДКБ — продолжая нашу традицию дарить тепло и поддерживать ребят в их непростой борьбе», — говорится в сообщении.

Напомним, что нападающие Гайдамак и Кулаков пополнили систему омского «Авангарда» в середине ноября 2020 года. Ранее хоккеисты выступали за санкт-петербургский МХК «Спартак», который играет в Молодёжной хоккейной лиге.

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