Владелец «Северстали» и президент «Магнитки» — в топ-10 разбогатевших бизнесменов России

Forbes на официальном сайте опубликовал список 10 российских бизнесменов, которые смогли в 2020 году преумножить свой капитал. В списке оказались два деятеля хоккейной сферы: владелец и председатель совета директоров череповецкой «Северстали» Алексей Мордашов и президент магнитогорского «Металлурга» Виктор Рашников.
Отмечается, что прирост доходов за год у Мордашова составил $ 2,466 млрд. Акции «Северстали» растут вместе с рынком. За год они выросли с 926 рублей до 1262 рублей за бумагу. Общее состояние Мордашова на 20 декабря 2020 года — $ 22,687 млрд.
Котировки акций Магнитогорского металлургического комбината, основным владельцем которого является Рашников, за год выросли с 40,8 рубля до 52,4 рубля за штуку. Прирост за год — $ 1,423 млрд. Общее состояние Рашникова на 20 декабря 2020 года составляет $ 10,293 млрд.
- 25 декабря 2020
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