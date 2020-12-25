История и статистика встреч сборных России и США на молодёжных чемпионатах мира
В пятницу, 25 декабря, в Эдмонтоне стартовал МЧМ-2021. Сборная России начнёт выступление на турнире в первый же игровой день. Соперником российской команды станет сборная США. Начало матча — в 5:30 мск в ночь на 26 декабря.
Сборные России и США встречались на молодёжных чемпионатах мира 21 раз. Россияне одержали 11 побед и проиграли в 10 матчах, в том числе в матче группового этапа прошлого мирового первенства в Чехии (1:3).
|МЧМ
|Место проведения
|Раунд
|Соперники
|Счёт
|Авторы голов
|МЧМ-1993
|Швеция
|Группа
|Россия — США
|2:4
|Козлов, Яшин — Ферраро, Пик, Ролстон, Марчант
|МЧМ-1994
|Чехия
|Группа
|Россия — США
|4:3
|Буре (2), Кондрашкин (2) — Адамс, Лангенбрюннер, Парк
|МЧМ-1995
|Канада
|Группа
|Россия — США
|3:4
|Меляков, Морозов, Королюк — Батталья, Бэйтс (2), Дедмарш
|МЧМ-1998
|Финляндия
|Группа
|Россия — США
|3:2
|Вишневский, Архипов, Балмочных — Фаркас, Джионта
|МЧМ-2002
|Чехия
|Четвертьфинал
|Россия — США
|6:1
|Чистов, Тютин, Фролов, Суглобов, Гребешков, Трубачёв — Ивз
|МЧМ-2003
|Канада
|Группа
|Россия — США
|5:1
|Овечкин (3), Кольцов, Трубачёв — О'Салливан
|МЧМ-2004
|Финляндия
|Группа
|Россия — США
|1:4
|Аншаков — О'Салливан, Паризе (2), Уэрнер
|МЧМ-2005
|США
|Группа
|Россия — США
|4:5
|Рылов, Широков, Овечкин, Пестунов — Стаффорд, Бурк, Фритцше (2), Шремп
|МЧМ-2005
|США
|Полуфинал
|Россия — США
|7:2
|Лисин, Овечкин (2), Широков, Малкин (2), М. Юньков — Шремп, О'Салливан
|МЧМ-2006
|Канада
|Полуфинал
|Россия — США
|5:1
|Кулёмин (2), Емелин, Широков, Лемтюгов — Скилле
|МЧМ-2008
|Чехия
|Группа
|Россия — США
|2:3
|Черепанов, Тихонов — Ругсеггер, ван Римсдайк, Кэрмен
|МЧМ-2008
|Чехия
|Матч за 3-е место
|Россия — США
|4:2
|Черепанов, Курбатов, Филатов (2) — Рахшани, Шрёдер
|МЧМ-2013
|Россия
|Группа
|Россия — США
|2:1
|Яруллин, Ткачёв — Труба
|МЧМ-2014
|Швеция
|Четвертьфинал
|Россия — США
|5:3
|М. Григоренко, Бучневич (2), Задоров (2) — Матто, Хартман, Кердилес
|МЧМ-2015
|Канада
|Четвертьфинал
|Россия — США
|3:2
|И. Барбашёв, Шаров, Толчинский — Деанджело, Батчер
|МЧМ-2016
|Финляндия
|Полуфинал
|Россия — США
|2:1
|Красковский, Коршков — Дворак
|МЧМ-2017
|Канада
|Группа
|Россия — США
|2:3
|Ураков, Капризов — Келлер, Уайт, Терри
|МЧМ-2017
|Канада
|Полуфинал
|Россия — США
|3:4 Б
|Капризов, Гурьянов (2) — Уайт (2), Канин, Терри (ПБ)
|МЧМ-2018
|США
|Четвертьфинал
|Россия — США
|2:4
|Шолохов, Алтыбармякян — Беллоуз (2), Ямамото, Андерсон
|МЧМ-2019
|Канада
|Полуфинал
|Россия — США
|1:2
|Денисенко — Вальстрём, Хмелевски
|МЧМ-2020
|Чехия
|Группа
|Россия — США
|1:3
|Романов — Калиев (2), Робертсон
Закрыть Кофилда и пробить Найта. Кого сборной России нужно опасаться в команде США на МЧМ
Единственный матч на групповом турнире молодёжного чемпионата мира, в котором команда Ларионова совершенно точно не будет явным фаворитом.
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