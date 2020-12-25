История и статистика встреч сборных России и США на молодёжных чемпионатах мира

В пятницу, 25 декабря, в Эдмонтоне стартовал МЧМ-2021. Сборная России начнёт выступление на турнире в первый же игровой день. Соперником российской команды станет сборная США. Начало матча — в 5:30 мск в ночь на 26 декабря.

Сборные России и США встречались на молодёжных чемпионатах мира 21 раз. Россияне одержали 11 побед и проиграли в 10 матчах, в том числе в матче группового этапа прошлого мирового первенства в Чехии (1:3).

МЧМ Место проведения Раунд Соперники Счёт Авторы голов МЧМ-1993 Швеция Группа Россия — США 2:4 Козлов, Яшин — Ферраро, Пик, Ролстон, Марчант МЧМ-1994 Чехия Группа Россия — США 4:3 Буре (2), Кондрашкин (2) — Адамс, Лангенбрюннер, Парк МЧМ-1995 Канада Группа Россия — США 3:4 Меляков, Морозов, Королюк — Батталья, Бэйтс (2), Дедмарш МЧМ-1998 Финляндия Группа Россия — США 3:2 Вишневский, Архипов, Балмочных — Фаркас, Джионта МЧМ-2002 Чехия Четвертьфинал Россия — США 6:1 Чистов, Тютин, Фролов, Суглобов, Гребешков, Трубачёв — Ивз МЧМ-2003 Канада Группа Россия — США 5:1 Овечкин (3), Кольцов, Трубачёв — О'Салливан МЧМ-2004 Финляндия Группа Россия — США 1:4 Аншаков — О'Салливан, Паризе (2), Уэрнер МЧМ-2005 США Группа Россия — США 4:5 Рылов, Широков, Овечкин, Пестунов — Стаффорд, Бурк, Фритцше (2), Шремп МЧМ-2005 США Полуфинал Россия — США 7:2 Лисин, Овечкин (2), Широков, Малкин (2), М. Юньков — Шремп, О'Салливан МЧМ-2006 Канада Полуфинал Россия — США 5:1 Кулёмин (2), Емелин, Широков, Лемтюгов — Скилле МЧМ-2008 Чехия Группа Россия — США 2:3 Черепанов, Тихонов — Ругсеггер, ван Римсдайк, Кэрмен МЧМ-2008 Чехия Матч за 3-е место Россия — США 4:2 Черепанов, Курбатов, Филатов (2) — Рахшани, Шрёдер МЧМ-2013 Россия Группа Россия — США 2:1 Яруллин, Ткачёв — Труба МЧМ-2014 Швеция Четвертьфинал Россия — США 5:3 М. Григоренко, Бучневич (2), Задоров (2) — Матто, Хартман, Кердилес МЧМ-2015 Канада Четвертьфинал Россия — США 3:2 И. Барбашёв, Шаров, Толчинский — Деанджело, Батчер МЧМ-2016 Финляндия Полуфинал Россия — США 2:1 Красковский, Коршков — Дворак МЧМ-2017 Канада Группа Россия — США 2:3 Ураков, Капризов — Келлер, Уайт, Терри МЧМ-2017 Канада Полуфинал Россия — США 3:4 Б Капризов, Гурьянов (2) — Уайт (2), Канин, Терри (ПБ) МЧМ-2018 США Четвертьфинал Россия — США 2:4 Шолохов, Алтыбармякян — Беллоуз (2), Ямамото, Андерсон МЧМ-2019 Канада Полуфинал Россия — США 1:2 Денисенко — Вальстрём, Хмелевски МЧМ-2020 Чехия Группа Россия — США 1:3 Романов — Калиев (2), Робертсон