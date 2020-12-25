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История и статистика встреч сборных России и США на молодёжных чемпионатах мира

История и статистика встреч сборных России и США на молодёжных чемпионатах мира
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

В пятницу, 25 декабря, в Эдмонтоне стартовал МЧМ-2021. Сборная России начнёт выступление на турнире в первый же игровой день. Соперником российской команды станет сборная США. Начало матча — в 5:30 мск в ночь на 26 декабря.

Календарь МЧМ-2021

Сборные России и США встречались на молодёжных чемпионатах мира 21 раз. Россияне одержали 11 побед и проиграли в 10 матчах, в том числе в матче группового этапа прошлого мирового первенства в Чехии (1:3).

МЧММесто проведенияРаундСоперникиСчётАвторы голов
МЧМ-1993ШвецияГруппаРоссия — США2:4Козлов, Яшин — Ферраро, Пик, Ролстон, Марчант
МЧМ-1994ЧехияГруппаРоссия — США4:3Буре (2), Кондрашкин (2) — Адамс, Лангенбрюннер, Парк
МЧМ-1995КанадаГруппаРоссия — США3:4Меляков, Морозов, Королюк — Батталья, Бэйтс (2), Дедмарш
МЧМ-1998ФинляндияГруппаРоссия — США3:2Вишневский, Архипов, Балмочных — Фаркас, Джионта
МЧМ-2002ЧехияЧетвертьфиналРоссия — США6:1Чистов, Тютин, Фролов, Суглобов, Гребешков, Трубачёв — Ивз
МЧМ-2003КанадаГруппаРоссия — США5:1Овечкин (3), Кольцов, Трубачёв — О'Салливан
МЧМ-2004ФинляндияГруппаРоссия — США1:4Аншаков — О'Салливан, Паризе (2), Уэрнер
МЧМ-2005СШАГруппаРоссия — США4:5Рылов, Широков, Овечкин, Пестунов — Стаффорд, Бурк, Фритцше (2), Шремп
МЧМ-2005СШАПолуфиналРоссия — США7:2Лисин, Овечкин (2), Широков, Малкин (2), М. Юньков — Шремп, О'Салливан
МЧМ-2006КанадаПолуфиналРоссия — США5:1Кулёмин (2), Емелин, Широков, Лемтюгов — Скилле
МЧМ-2008ЧехияГруппаРоссия — США2:3Черепанов, Тихонов — Ругсеггер, ван Римсдайк, Кэрмен
МЧМ-2008ЧехияМатч за 3-е местоРоссия — США4:2Черепанов, Курбатов, Филатов (2) — Рахшани, Шрёдер
МЧМ-2013РоссияГруппаРоссия — США2:1Яруллин, Ткачёв — Труба
МЧМ-2014ШвецияЧетвертьфиналРоссия — США5:3М. Григоренко, Бучневич (2), Задоров (2) — Матто, Хартман, Кердилес
МЧМ-2015КанадаЧетвертьфиналРоссия — США3:2И. Барбашёв, Шаров, Толчинский — Деанджело, Батчер
МЧМ-2016ФинляндияПолуфиналРоссия — США2:1Красковский, Коршков — Дворак
МЧМ-2017КанадаГруппаРоссия — США2:3Ураков, Капризов — Келлер, Уайт, Терри
МЧМ-2017КанадаПолуфиналРоссия — США3:4 БКапризов, Гурьянов (2) — Уайт (2), Канин, Терри (ПБ)
МЧМ-2018СШАЧетвертьфиналРоссия — США2:4Шолохов, Алтыбармякян — Беллоуз (2), Ямамото, Андерсон
МЧМ-2019КанадаПолуфиналРоссия — США1:2Денисенко — Вальстрём, Хмелевски
МЧМ-2020ЧехияГруппаРоссия — США1:3Романов — Калиев (2), Робертсон
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