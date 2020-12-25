Игроки молодёжной сборной России спели хит группы «Любэ» перед стартом МЧМ-2021

Хоккеисты молодёжной сборной России спели хит группы «Любэ» «Ты неси меня, река» перед стартом МЧМ-2021.



«Помимо умения играть в хоккей, у игроков молодёжки есть немало скрытых талантов, включайте звук.



А на льду с клюшками увидим их уже через несколько часов — 26 декабря в 5:30 мск стартуем на МЧМ матчем с американцами!», — говорится в сообщении с видео в официальном «твиттере» сборной России по хоккею.

В пятницу, 25 декабря, в Эдмонтоне стартует МЧМ-2021. Сборная России начнёт своё выступление на турнире в первый игровой день. Соперником российской команды станет сборная США. Начало матча — в 5:30 мск.



Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.