Игроки молодёжной сборной России спели хит группы «Любэ» перед стартом МЧМ-2021

Хоккеисты молодёжной сборной России спели хит группы «Любэ» «Ты неси меня, река» перед стартом МЧМ-2021.
«Помимо умения играть в хоккей, у игроков молодёжки есть немало скрытых талантов, включайте звук.
А на льду с клюшками увидим их уже через несколько часов — 26 декабря в 5:30 мск стартуем на МЧМ матчем с американцами!», — говорится в сообщении с видео в официальном «твиттере» сборной России по хоккею.
В пятницу, 25 декабря, в Эдмонтоне стартует МЧМ-2021. Сборная России начнёт своё выступление на турнире в первый игровой день. Соперником российской команды станет сборная США. Начало матча — в 5:30 мск.
Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
- 25 декабря 2020
-
21:19
-
21:00
-
20:47
-
20:10
-
20:00
-
19:55
-
19:49
-
19:11
-
18:36
-
18:30
-
18:00
-
17:36
-
17:23
-
17:00
-
16:53
-
16:33
-
16:12
-
15:55
-
15:16
-
14:45
-
14:02
-
14:00
-
13:35
-
13:18
-
12:55
-
12:20
-
12:00
-
11:37
-
11:28
-
11:00
-
10:40
-
10:35
-
10:14
-
10:11
-
09:55