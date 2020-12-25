Загитова поддержала молодёжную сборную России перед стартом МЧМ-2021
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поддержала сборную России стартом молодёжного чемпионата мира—2021.
«Ребята, я в вас верю. Вы всё сможете. Не волнуйтесь. Главное — идти вперёд. Я за вас болею», — сказала Загитова на видео в официальном «твиттере» сборной России по хоккею.
25 декабря в Эдмонтоне стартует МЧМ-2021. Сборная России начнёт своё выступление на турнире в первый игровой день. Соперником российской команды станет сборная США. Начало матча — в 05:30 мск.
Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
Расписание матчей группового этапа молодёжного чемпионата мира—2021 на 25 декабря
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