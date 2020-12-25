Загитова поддержала молодёжную сборную России перед стартом МЧМ-2021

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поддержала сборную России стартом молодёжного чемпионата мира—2021.



«Ребята, я в вас верю. Вы всё сможете. Не волнуйтесь. Главное — идти вперёд. Я за вас болею», — сказала Загитова на видео в официальном «твиттере» сборной России по хоккею.

25 декабря в Эдмонтоне стартует МЧМ-2021. Сборная России начнёт своё выступление на турнире в первый игровой день. Соперником российской команды станет сборная США. Начало матча — в 05:30 мск.



Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.