Сегодня, 25 декабря, в Эдмонтоне стартует МЧМ. Сборная России начнёт своё выступление на турнире в первый же день. Соперником российской команды станет сборная США. Начало матча запланировано на ночь с 25 на 26 декабря — в 5:30 мск.



Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года



Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.



«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Как завершится матч сборных России и США на МЧМ-2021?».

Ранее главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов поделился мыслями о предстоящем матче со сборной США на чемпионате мира 2021 года.