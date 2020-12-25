Как завершится матч сборных России и США на МЧМ-2021?
Сегодня, 25 декабря, в Эдмонтоне стартует МЧМ. Сборная России начнёт своё выступление на турнире в первый же день. Соперником российской команды станет сборная США. Начало матча запланировано на ночь с 25 на 26 декабря — в 5:30 мск.
Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года
Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Как завершится матч сборных России и США на МЧМ-2021?».
Ранее главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов поделился мыслями о предстоящем матче со сборной США на чемпионате мира 2021 года.
Игорь Ларионов не сомневается в победе сборной России в матче с командой США
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