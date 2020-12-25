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«Локомотив» обыграл «Сочи». Команды забросили 9 шайб

«Локомотив» обыграл «Сочи». Команды забросили 9 шайб
Хоккей / КХЛ 0

Ярославский «Локомотив» обыграл «Сочи». Встреча проходила на «Арене-2000 Локомотив» и завершилась со счётом 6:3.

На 7-й минуте Владислав Валенцов вывел гостей вперёд. В начале второго игрового отрезка Артур Каюмов сравнял счёт. В течение следующих четырёх минут сочинцы забросили дважды. На 28-й Андре Петерссон отыграл одну шайбу. Спустя 38 секунд Павел Красковский сравнял счёт. В третьем периоде по разу забрасывали шайбы Денис Баранцев, Артём Ильенко и Денис Алексеев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

КХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2020, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
6 : 3
ХК Сочи
Сочи
0:1 Валенцов (Карьялайнен, Руденков) – 06:13' (5x5)   1:1 Каюмов (Ландер) – 21:17' (5x5)   1:2 Петьков (Точицкий, Шмелёв) – 22:55' (5x5)   1:3 Володин (Петьков, Шмелёв) – 24:52' (5x4)   2:3 Петерссон (Ткачёв, Коршков) – 27:48' (5x5)   3:3 Красковский (Каюмов, Рафиков) – 28:26' (5x5)   4:3 Баранцев (Ландер, Черепанов) – 46:49' (5x5)   5:3 Ильенко – 48:11' (5x5)   6:3 Алексеев (Ильенко) – 51:20' (5x5)

Следующую встречу ярославский «Локомотив» проведёт с финским «Йокеритом». «Сочи» сыграет с санкт-петербургским СКА. Оба матча пройдут 28 декабря.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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