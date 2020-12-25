«Локомотив» обыграл «Сочи». Команды забросили 9 шайб

Ярославский «Локомотив» обыграл «Сочи». Встреча проходила на «Арене-2000 Локомотив» и завершилась со счётом 6:3.



На 7-й минуте Владислав Валенцов вывел гостей вперёд. В начале второго игрового отрезка Артур Каюмов сравнял счёт. В течение следующих четырёх минут сочинцы забросили дважды. На 28-й Андре Петерссон отыграл одну шайбу. Спустя 38 секунд Павел Красковский сравнял счёт. В третьем периоде по разу забрасывали шайбы Денис Баранцев, Артём Ильенко и Денис Алексеев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующую встречу ярославский «Локомотив» проведёт с финским «Йокеритом». «Сочи» сыграет с санкт-петербургским СКА. Оба матча пройдут 28 декабря.