Кагарлицкий рассказал о взаимосвязи с Шипачёвым и Яшкиным

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий рассказал о взаимосвязи с партнёрами по звену Вадимом Шипачёвым и Дмитрием Яшкиным.



«Как ладим на льду с Шипачёвым, если учесть, что Вадим по площадке «пешком ходит», а у меня один из главных козырей — быстрый раскат по виражу при входе в зону? Так вот и дополняем друг друга. Когда в тройке два однотипных игрока, ничего хорошего нет. У меня такие ситуации в карьере бывали, и не особо получалось. Лучше, как раз когда все игроки в звене разноплановые.



А про Вадика я скажу, что это только с виду кажется, что он «ходит». На самом деле он очень быстрый форвард, просто у него катание очень хорошее, Шипачёв по льду именно катит. И везде успевает. Ну и плюс очень хороший выбор позиции.



Дмитрий Яшкин по манере игры тоже не слишком на меня похож? Так и на Шипачёва он тоже непохож, но как-то уживаемся (смеётся). Димка — очень хороший форвард. Это снайпер, на пятаке здорово играет, хорошо владеет шайбой. За него количество забитых голов громче всего говорит — что тут ещё добавить.



Как же мы теперь передачи Вадима между собой делим? Да как-то… Плохо, как видите, делим (смеётся). Если серьёзно, то мы все трое любим играть «на шайбе». Поэтому приходится делиться друг с другом. Но главное — общий результат, победа. Бывает, что и игра не ладится, а два очка выскребешь — и все довольны», — приводит слова Кагарлицкого пресс-служба «Динамо».

Кагарлицкий: у «Динамо» очень высокий потенциал. Нужно подбираться ближе к ЦСКА и СКА