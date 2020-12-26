Автором первой шайбы МЧМ-2021 стал игрок сборной Словакии Роман Файт

Автором первой шайбы молодёжного чемпионата мира-2021 в Канаде стал нападающий сборной Словакии Роман Файт. Это произошло в матче-открытии МЧМ с командой Швейцарии.



Счёт был открыт на 55-й минуте.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

К концу встречи Словакия побеждает 1:0.



Напомним, что сборные Швейцарии и Словакии выступают в группе A. Помимо них, команды Канады, Финляндии и Германии. Последние две сборные также сыграют между собой в ночь с 25 на 26 декабря. Старт встречи запланирован на 2:00 мск.



Кроме того, сегодня на МЧМ-2021 стартует сборная России, которая начнёт выступление на турнире в первый игровой день. Соперником российской команды станет сборная США. Начало матча — в 05:30 мск.



Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде.