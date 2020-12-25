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Ставровский — о Шэне и Якимове: посмотрим, в каком они состоянии, и определимся

Ставровский — о Шэне и Якимове: посмотрим, в каком они состоянии, и определимся
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский подвёл итоги встречи с ярославским «Локомотивом» (3:6).

«Очень тяжёлый матч, мощный соперник. Два периода неплохо играли — терпели, провели хорошие контратаки. Третий период не сложился, пропустили необязательные шайбы. У нас очень много молодых игроков, которые первый год играют в КХЛ — они должны расти с каждой игрой, добавлять. Якимов и Шэн? Приедем домой, посмотрим, в каком они состоянии, и определимся», — приводит слова Ставровского пресс-служба КХЛ.

Напомним, что ранее в результате обмена с «Салаватом Юлаевым» южане получили права на нападающего Павла Шэна. Сегодня, 25 декабря, «Сочи» заключил контракт с молодым хоккеистом. Кроме того, южане подписали соглашение с нападающим санкт-петербургского СКА Богданом Якимовым.

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