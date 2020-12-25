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Валенцов — о 3:6: каждый матч должен чему-то учить, нужно набираться опыта

Валенцов — о 3:6: каждый матч должен чему-то учить, нужно набираться опыта
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Сочи» Владислав Валенцов подвёл итоги встречи с ярославским «Локомотивом» (3:6).

«Тяжёлый матч, первые полтора периода здорово и самоотверженно играли. Были хорошие моменты у нас. Забей ещё на контратаках, то убили бы встречу. Необязательные ошибки, одна за одной шайбы — и всё рассыпалось. Мой гол? Хорошо парни сделали, мне оставалось только попасть в пустые ворота. Много таких матчей, когда ведём в счёте и вроде всё нормально. Нужно разбираться, почему случаются такие ошибки. Каждая встреча должна чему-то учить, и нужно набираться опыта», — приводит слова Валенцова пресс-служба КХЛ.

Напомним, ярославский «Локомотив» обыграл «Сочи». Встреча проходила на «Арене-2000 Локомотив» и завершилась со счётом 6:3.

«Локомотив» обыграл «Сочи». Команды забросили 9 шайб
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