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Каюмов — о матче с «Сочи»: тренеры велели часто бросать, не делать Третьяка из Третьяка

Каюмов — о матче с «Сочи»: тренеры велели часто бросать, не делать Третьяка из Третьяка
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ярославского «Локомотива» Артур Каюмов подвёл итоги очередной встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи» (6:3).

«Плохо начали матч, не выполняли установку, соперник ещё добавил. После второго периода вышли с другим желанием и настроем, что помогло выиграть встречу. Тренеры говорили, что нужно бросать из любых позиций, не разминать вратаря, не делать Третьяка из Третьяка», — приводит слова Каюмова пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, что ярославский «Локомотив» обыграл «Сочи» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Арене-2000 Локомотив» и завершилась со счётом 6:3 (0:1, 3:2, 3:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

«Локомотив» обыграл «Сочи». Команды забросили 9 шайб
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