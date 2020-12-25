Каюмов — о матче с «Сочи»: тренеры велели часто бросать, не делать Третьяка из Третьяка
Нападающий ярославского «Локомотива» Артур Каюмов подвёл итоги очередной встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи» (6:3).
«Плохо начали матч, не выполняли установку, соперник ещё добавил. После второго периода вышли с другим желанием и настроем, что помогло выиграть встречу. Тренеры говорили, что нужно бросать из любых позиций, не разминать вратаря, не делать Третьяка из Третьяка», — приводит слова Каюмова пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Напомним, что ярославский «Локомотив» обыграл «Сочи» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Арене-2000 Локомотив» и завершилась со счётом 6:3 (0:1, 3:2, 3:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.
«Локомотив» обыграл «Сочи». Команды забросили 9 шайб
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