Твиттер TSN — о своей камере: канадская легенда добралась до пузыря

Твиттер TSN напомнил о скандальном эпизоде предыдущего молодёжного чемпионата мира — 2020 года.
На 59-й минуте финальной встречи МЧМ-2020, при счёте 4:3, канадцы, играя в меньшинстве, выбросили шайбу за пределы площадки. Шайба стукнулась о телекамеру. Судьи не удалили ещё одного игрока сборной Канады, а через несколько секунд у россиян случилось два удаления, после чего канадцы удержали победный счёт.
«Канадская легенда добралась до пузыря молодёжного чемпионата мира», — говорится в сообщении. Твиттер дополнил его смайликами с камерой и золотой медалью.
Напомним, что пятницу, 25 декабря, в Эдмонтоне стартовал МЧМ-2021. Сборная России начнёт выступление на турнире в первый игровой день. Соперником российской команды станет сборная США. Начало матча — в 05:30 мск.
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