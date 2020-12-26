Твиттер TSN — о своей камере: канадская легенда добралась до пузыря

Твиттер TSN напомнил о скандальном эпизоде предыдущего молодёжного чемпионата мира — 2020 года.



На 59-й минуте финальной встречи МЧМ-2020, при счёте 4:3, канадцы, играя в меньшинстве, выбросили шайбу за пределы площадки. Шайба стукнулась о телекамеру. Судьи не удалили ещё одного игрока сборной Канады, а через несколько секунд у россиян случилось два удаления, после чего канадцы удержали победный счёт.



«Канадская легенда добралась до пузыря молодёжного чемпионата мира», — говорится в сообщении. Твиттер дополнил его смайликами с камерой и золотой медалью.

Напомним, что пятницу, 25 декабря, в Эдмонтоне стартовал МЧМ-2021. Сборная России начнёт выступление на турнире в первый игровой день. Соперником российской команды станет сборная США. Начало матча — в 05:30 мск.