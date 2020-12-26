Сборная Словакии всухую обыграла Швейцарию в матче открытия МЧМ-2021

В стартовом матче молодёжного чемпионата мира — 2021 между сборными Швейцарии и Словакии победу одержала команда Словакии. Встреча проходила на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 1:0.
Единственная шайба была заброшена в конце третьего периода, на 55-й минуте. Гол забил нападающий словацкой сборной Роман Файт, ассистировали ему форвард Михал Мразик и защитник Шимон Немец. Шат-аут оформил Шимон Латкоци.
Сборные Швейцарии и Словакии выступают в группе A. Помимо них, в состав участников группы входят команды Канады, Финляндии и Германии. Последние две сборные также сыграют между собой в ночь с 25 на 26 декабря по московскому времени. Старт встречи запланирован на 2:00 мск.
Напомним, в пятницу, 25 декабря, в Эдмонтоне стартовал МЧМ-2021. Сборная России начнёт выступление на турнире в первый игровой день. Соперником российской команды станет сборная США. Начало матча — в 5:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
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