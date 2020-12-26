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Сборная Словакии всухую обыграла Швейцарию в матче открытия МЧМ-2021

Сборная Словакии всухую обыграла Швейцарию в матче открытия МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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В стартовом матче молодёжного чемпионата мира — 2021 между сборными Швейцарии и Словакии победу одержала команда Словакии. Встреча проходила на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 1:0.

Единственная шайба была заброшена в конце третьего периода, на 55-й минуте. Гол забил нападающий словацкой сборной Роман Файт, ассистировали ему форвард Михал Мразик и защитник Шимон Немец. Шат-аут оформил Шимон Латкоци.

U20 ЧМ-2021. Группа A
25 декабря 2020, пятница. 22:00 МСК
Швейцария U20
Окончен
0 : 1
Словакия U20
0:1 Файт (Мразик, Немец) – 54:17' (5x5)

Сборные Швейцарии и Словакии выступают в группе A. Помимо них, в состав участников группы входят команды Канады, Финляндии и Германии. Последние две сборные также сыграют между собой в ночь с 25 на 26 декабря по московскому времени. Старт встречи запланирован на 2:00 мск.

Напомним, в пятницу, 25 декабря, в Эдмонтоне стартовал МЧМ-2021. Сборная России начнёт выступление на турнире в первый игровой день. Соперником российской команды станет сборная США. Начало матча — в 5:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия — США: онлайн-трансляция матча молодёжного чемпионата мира начнётся в 5:30 мск
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