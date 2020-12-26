Сборная Финляндии обыграла Германию в матче с восемью голами на МЧМ-2021

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджер Плейс» прошёл матч молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 между сборными Германии и Финляндии. Победу в этой встрече одержала сборная Финляндии со счётом 5:3.

В составе победителей отличились Антон Лунделль, Аку Ряту, Микаэль Пюухтия, Топи Ниемеля и Хенри Никканен. За сборную Германии забивали Самуэль Дюбэ, Тим Штюцле и Флориан Элиас.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии, а канадцы встретятся со сборными Германии, Словакии, Швейцарии и Финляндии.

Стартовый матч на турнире сборная России проведет 26 декабря со сборной США.