Сборная Финляндии обыграла Германию в матче с восемью голами на МЧМ-2021
В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджер Плейс» прошёл матч молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 между сборными Германии и Финляндии. Победу в этой встрече одержала сборная Финляндии со счётом 5:3.
В составе победителей отличились Антон Лунделль, Аку Ряту, Микаэль Пюухтия, Топи Ниемеля и Хенри Никканен. За сборную Германии забивали Самуэль Дюбэ, Тим Штюцле и Флориан Элиас.
Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии, а канадцы встретятся со сборными Германии, Словакии, Швейцарии и Финляндии.
Стартовый матч на турнире сборная России проведет 26 декабря со сборной США.
U20 ЧМ-2021. Группа A
26 декабря 2020, суббота. 02:00 МСК
Германия U20
Окончен
3 : 5
Финляндия U20
0:1 Лунделль (Хатакка, Хирвонен) – 03:38' (5x5) 0:2 Рятю (Никканен, Хейнола) – 19:48' (5x5) 0:3 Пюухтия (Кокконен, Рятю) – 21:39' (5x5) 1:3 Дюбе (Фолек) – 25:34' (5x4) 2:3 Штюцле (Петерка, Элиас) – 30:35' (5x5) 2:4 Ниемеля (Симонтайваль) – 31:53' (5x5) 2:5 Никканен (Пярссинен, Ниемеля) – 33:51' (5x4) 3:5 Элиас (Штюцле) – 48:13' (5x5)
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