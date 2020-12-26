Объявлен состав сборной России на матч МЧМ-2021 со сборной США

Пресс-служба сборной России в «Твиттере» опубликовала состав звеньев на матч молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 со сборной США. Матч пройдёт в Эдмонтоне на стадионе «Роджер Плэйс», начало – 5:30 мск.

Ярослав Аскаров (Артур Ахтямов);

Шакир Мухамадуллин – Семён Чистяков; Родион Амиров — Марат Хуснутдинов — Василий Подколзин;



Даниил Чайка – Ян Кузнецов; Арсений Грицюк – Илья Сафонов – Егор Чинахов;

Кирилл Кирсанов – Артемий Князев; Егор Афанасьев — Егор Спиридонов — Владислав Фирстов;

Роман Бычков — Данил Башкиров; Максим Грошев — Василий Пономарёв – Захар Бардаков.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии, а канадцы встретятся со сборными Германии, Словакии, Швейцарии и Финляндии.

Перед стартом мирового первенства обе команды провели по одному контрольному матчу. Подопечные Игоря Ларионова с минимальным счётом проиграли сборной Канады (0:1), тогда как команда Нейта Лимана обыграла сборную Финляндии (3:2).