Стал известен состав сборной США на матч МЧМ-2021 с Россией

Молодежная сборная США объявила состав на матч МЧМ-2021 с Россией. Встреча пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 26 декабря, начало – 05:30 мск.

Состав сборной США:

вратари — Найт, Вольф;

защитники — Йорк, Сандерсон, Джонсон, Хеллесон, Тран, ЛаКомбе и Фэйбер;

нападающие — Зеграс, Болди, Бринк, Берард, Бриссон, Тюркотт, Бенирс, Фариначчи, Слаггерт, Калиев, Кофилд, Коланджело и Мойнихан.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии, а канадцы встретятся со сборными Германии, Словакии, Швейцарии и Финляндии.

Перед стартом мирового первенства обе команды провели по одному контрольному матчу. Подопечные Игоря Ларионова с минимальным счётом проиграли сборной Канады (0:1), тогда как команда Нейта Лимана обыграла сборную Финляндии (3:2).