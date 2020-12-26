Сборная Канады определилась с новыми звеньями на МЧМ-2021 после потери Кирби Дака

Молодежная сборная Канады определилась с новыми звеньями на МЧМ-2021. Перед стартом турнира канадская молодёжка потеряла Кирби Дака, который повредил руку в контрольном матче с командой России и выбыл из строя на долгий срок.

Вратари: Леви, Гаранд, Гаутье

Гюле – Баррон, Перфетти – МакМайкл – Кребс

Корчак – Спенс, Пеллетье – Байфилд – Мерсер,

Байрэм – Драйсдэйл, Зари – Сузуки – Томасино,

Харли – Шнайдер, Холлоуэй – Ньюхук – Козенс, Куинн.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии, а канадцы встретятся со сборными Германии, Словакии, Швейцарии и Финляндии.