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Сборная Канады определилась с новыми звеньями на МЧМ-2021 после потери Кирби Дака

Сборная Канады определилась с новыми звеньями на МЧМ-2021 после потери Кирби Дака
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Молодежная сборная Канады определилась с новыми звеньями на МЧМ-2021. Перед стартом турнира канадская молодёжка потеряла Кирби Дака, который повредил руку в контрольном матче с командой России и выбыл из строя на долгий срок.

Вратари: Леви, Гаранд, Гаутье
Гюле – Баррон, Перфетти – МакМайкл – Кребс
Корчак – Спенс, Пеллетье – Байфилд – Мерсер,
Байрэм – Драйсдэйл, Зари – Сузуки – Томасино,
Харли – Шнайдер, Холлоуэй – Ньюхук – Козенс, Куинн.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии, а канадцы встретятся со сборными Германии, Словакии, Швейцарии и Финляндии.

Сборная Канады подтвердила, что капитан команды Кирби Дак пропустит МЧМ-2021
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